Lenßen hilft
Folge 73: Verleumdete Heldin
23 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Die Busfahrerin Christin Beck wurde fristlos gekündigt, nachdem sie aus Zivilcourage einen Messerangriff abwehrte. Allerdings gibt es keine Zeugen für die mutige Tat. Chef Dirk Jankowski bleibt unerbittlich, da Christin ihre Schulbustour nicht fahren konnte und sich ein unbeaufsichtigtes Kind verletzte. Als die Mutter des Kindes Schmerzensgeld fordert, droht die Situation zu eskalieren. Kann Team Lenßen Christins mutige Aktion beweisen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1