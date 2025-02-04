Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 94vom 04.02.2025
23 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Die engagierte Helferin Zoé Budde steht vor schweren Vorwürfen und sucht Team Lenßen auf: Nach einem Unfall der von ihr betreuten Witwe Myrta Wennig, wird sie fälschlich der Körperverletzung beschuldigt. Als dann auch noch Geld aus der Wohnung der Seniorin verschwindet, häufen sich die Anschuldigungen. Doch Team Lenßen gibt nicht auf und deckt schockierende Hintergründe auf. Während Zoé um ihren Ruf kämpft, zeigt sich, wer wirklich für die Intrigen verantwortlich ist.

