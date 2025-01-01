Lenßen & Partner
Folge 12: Beim Duschen gefilmt
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen und Sandra Nitka werden auf der Straße Zeugen eines Streits: Das spanische Au-Pair-Mädchen Consuela Moral wird von ihrer Gastmutter Emilia Kempf lauthals beschimpft und vor die Tür gesetzt. Der Rechtsanwalt und seine Kollegin versuchen zu vermitteln, doch jedes Gespräch erscheint zwecklos. Ein Videoband, auf dem Consuela Moral nackt zu sehen ist, ist der Ursprung für den Streit..
Copyrights:© SAT.1