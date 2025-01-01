Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Todessturz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 13
Folge 13: Der Todessturz

22 Min.Ab 12

Lukas Bergmann stürzte unter mysteriösen Umständen vom Balkon und kam dabei ums Leben. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus, doch seine Mutter Hanne Bergmann glaubt nicht daran. Schnell gerät Tim Osterfeld ins Visier der Detektive. Er ging mit Lukas auf die Schauspielschule und war der Anführer seiner Clique.

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
