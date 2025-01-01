Lenßen & Partner
Folge 11: Opfer eines Liebeskranken
22 Min.Ab 12
Ein Unbekannter behauptet, eine Nacht mit der Mandantin verbracht zu haben. Felicitas Kringe wird seither ständig mit Liebesschwüren terrorisiert. Die Ermittler machen den angeblichen Liebhaber ausfindig. Hatte der Bauarbeiter Florian Tossen auch ein Verhältnis mit der Tochter der Mandantin?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1