Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Zur Hochzeit gezwungen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1
Zur Hochzeit gezwungen

Zur Hochzeit gezwungenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 1: Zur Hochzeit gezwungen

21 Min.Ab 12

Vor der Kanzlei fällt Lenßen und seinem Team die schwer verletzte Lydia Schelling in die Arme - im Krankenhaus taucht ein Unbekannter auf, der sie massiv bedroht, aber er kann fliehen. Kurz darauf machen Katja Hansen und Mark Blomberg Marius Bockner, den Freund der Verletzten, ausfindig und recherchieren, dass ihn sein Vater zur Heirat mit einer Fabrikantentochter zwingen will.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen