Lenßen & Partner

Blutige Spuren im Wald

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 14
Blutige Spuren im Wald

Blutige Spuren im WaldJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 14: Blutige Spuren im Wald

22 Min. Ab 12

Lenßen & Partner finden beim Joggen einen blutverschmierten Hund. Als sie ihn seiner Besitzerin zurückbringen, erfahren sie, dass deren Tochter seit mehreren Tagen verschwunden ist. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach dem Mädchen. Ihre Spur führt sie zu Millas Freund, dem Förster Matthias Habichter.

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

