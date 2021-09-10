Lenßen & Partner
Folge 15: Der schleichende Tod
22 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 12
Ina Klaasen befürchtet, dass ihr Sohn Leo Drogen konsumiert. Tatsächlich finden die Ermittler in seinem Zimmer Kapseln und eine Anzeige eines medizinischen Forschungsinstitutes. Unter dem Vorwand, interessierte Probanden für Medikamententests zu sein, bekommen die Detektive einen Termin bei dem Leiter Dr. Braune ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1