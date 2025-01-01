Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mordanschlag auf einen Toten

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4
Mordanschlag auf einen Toten

Mordanschlag auf einen TotenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 4: Mordanschlag auf einen Toten

22 Min.Ab 6

Anja Seifert macht sich Sorgen um ihre Schwester, weil Bettina erst vor kurzem ihren Partner verloren hat und jetzt Andreas Wagner heiraten will, einen Mann, den sie gerade erst kennen gelernt hat. Sandra Nitka und Christian Storm nehmen die Ermittlungen auf, aber auch ein unbekannter Dritter scheint sich für das Leben von Wagner zu interessieren ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen