Lenßen & Partner
Folge 54: Der perverse Bademeister
22 Min.Ab 12
Der zeugungsunfähige Hanno Merkel ist schockiert: seine Freundin, die Leistungsschwimmerin Manuela Seebald, war von einem anderen Mann schwanger. In der Wohnung seiner Freundin fand der Mandant eine Arztrechnung über eine Abtreibung. Lenßen & Partner recherchieren im direkten Umfeld der Schwimmerin und beobachten, als Journalisten getarnt, die Trainingsstunden der Mädchenmannschaft ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1