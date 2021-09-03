Drogentod im AbbruchhausJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 6: Drogentod im Abbruchhaus
22 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12
Die Tochter von Karen Brandau ist verschwunden - Karen ist fest davon überzeugt, dass Samira von ihrem Vater Razoul Filali festgehalten wird. Er ist Marokkaner und erst vor Kurzem nach Deutschland zurückgekehrt. Die Ermittler beschatten den Verdächtigen und werden Zeuge eines brutalen Überfalls auf ihn: Es stellt sich heraus, dass er in Drogengeschäfte verwickelt ist.
