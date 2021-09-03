Vergewaltigung in der KanzleiJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 7: Vergewaltigung in der Kanzlei
21 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12
Der Anwalt Heiko Böhm ist verzweifelt, weil seine Angestellte Lizzy Schneider behauptet, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Um seine Unschuld zu beweisen, schleust sich Katja Hansen in seine Kanzlei ein. Doch dann wird eine weitere Angestellte fast vergewaltigt - alles spricht gegen den Mandanten.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1