Lenßen & Partner
Folge 99: Ermittlerin in Haft
22 Min.Folge vom 04.12.2021Ab 12
Die Stripperin Janine Wimmer hat Angst vor ihrem prügelnden Ehemann. Katja Hansen und Sebastian Thiele geben ihr im Rotlichtmilieu Personenschutz. Doch als sich die Ermittler vor dem Hotel der Mandantin trennen müssen, werden Katja Hansen und Janine Wimmer vom Ehemann überfallen. Die Ermittlerin verliert das Bewusstsein. Als sie erwacht, liegt die Leiche von Alex Wimmer neben ihr.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1