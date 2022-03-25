Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Doppelleben einer Türkin

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 10vom 25.03.2022
Doppelleben einer Türkin

Doppelleben einer TürkinJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 10: Doppelleben einer Türkin

22 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12

Der Mandant macht sich große Sorgen. Seine türkische Freundin wurde brutal zusammengeschlagen und deckt offensichtlich die Täter. Die Ermittler finden heraus, dass die junge Türkin ein Doppelleben führt und einen türkischen Ehemann hat. Als er von der Affäre mit dem Deutschen erfährt, rastet er aus. Mit einem selbstgebauten Sprengsatz will er sich und seine Frau in den Tod reißen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen