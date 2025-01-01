Lenßen & Partner
Folge 20: Tödliche Vaterliebe
22 Min.Ab 12
In einer Bar trifft Christian Storm zufällig einen alten Freund. Als ihn der Ermittler am nächsten Tag in seiner Wohnung besuchen will, findet er seinen langjährigen Bekannten tot in seinem Bett auf. Neben ihm liegt ein Unbekannter. Nackt! Die Polizei glaubt, dass der Täter im Homosexuellen Milieu zu suchen ist. Doch Christian Storm glaubt nicht an diese Theorie ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
