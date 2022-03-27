Gefährliche LiebesspieleJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 13: Gefährliche Liebesspiele
Folge vom 27.03.2022
Nach einem romantischen Date erwacht die Ermittlerin in einem fremden Hotel. Sie kann sich an nichts erinnern. Kurz darauf macht sie eine schreckliche Entdeckung: Sie ist Opfer eines Perversen geworden. Zusammen mit ihrem Kollegen ermittelt die Detektivin verdeckt in dem Hotel. Können die Ermittler den Serientäter stellen?
