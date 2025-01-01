Lenßen & Partner
Folge 4: Sandra Nitka im Koma
21 Min.Ab 12
Der Sohn eines Mandanten wird entführt. Der skrupellose Geiselnehmer fordert zwei Millionen Euro Lösegeld. Als die Übergabe stattfindet, eskaliert die Situation: Der Entführer läuft Amok und kann flüchten. Sandra Nitka wird bei dem Einsatz lebensgefährlich verletzt und fällt ins Koma. Während sie um ihr Leben kämpft, versucht Christian Storm den brutalen Täter zu finden.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1