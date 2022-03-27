Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der sexgierige Lehrer

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 12vom 27.03.2022
22 Min.Folge vom 27.03.2022Ab 12

Lenßen & Partner untersuchen das mysteriöse Verschwinden eines Schrotthändlers. Der Letzte, der den Mann lebend gesehen hat, ist ein biederer Grundschullehrer. Als die Ermittler ihn genauer unter die Lupe nehmen, entdecken sie, dass der unscheinbare Lehrer ein verruchtes Doppelleben führt. Haben seine sexuellen Eskapaden etwas mit dem vermissten Schrotthändler zu tun?

