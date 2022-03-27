Lenßen & Partner
Folge 12: Der sexgierige Lehrer
22 Min.Folge vom 27.03.2022Ab 12
Lenßen & Partner untersuchen das mysteriöse Verschwinden eines Schrotthändlers. Der Letzte, der den Mann lebend gesehen hat, ist ein biederer Grundschullehrer. Als die Ermittler ihn genauer unter die Lupe nehmen, entdecken sie, dass der unscheinbare Lehrer ein verruchtes Doppelleben führt. Haben seine sexuellen Eskapaden etwas mit dem vermissten Schrotthändler zu tun?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
