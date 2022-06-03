Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 145vom 03.06.2022
23 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12

Eine Prostituierte wird vergiftet. Sie schafft es gerade noch, sich an Lenßen und Partner zu wenden, bevor sie ins Koma fällt. Ihre rachsüchtige Kollegin gerät zunächst unter Verdacht: Die beiden Prostituierten haben sich um einen Freier gestritten, der sich angeblich in die Mandantin verliebt hat. Überrascht entdecken die Ermittler, dass der Freier verheiratet ist.

