Lenßen & Partner
Folge 148: Das Spukhotel
22 Min.Ab 12
In dem Hotel der Mandantin treibt ein Unbekannter ein böses Spiel: Er terrorisiert die Mandantin mit makaberen Streichen. Scheinbar versucht ihr Konkurrent das Hotelgeschäft zu ruinieren. Im letzten Moment können die Ermittler einen Brandanschlag auf das Hotel vereiteln. Doch der Spuk geht weiter ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1