Lenßen & Partner
Folge 16: Der Puffpraktikant
22 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 12
Eine Puffmutter ist verzweifelt: Aus ihrem Bordell werden heimlich Filme ins Internet übertragen. Die Spuren der Ermittler führen zu einem jungen Freier. Der Fall scheint gelöst, doch der Täter läuft Amok und Christian Storm gerät in Lebensgefahr.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1