Lenßen & Partner
Folge 2: Der entführte Kinderstar
22 Min.Ab 12
Ein junger Werbestar befindet sich im Visier eines Kinderschänders. Der Mutter des Mädchens ist ein Mann aufgefallen, der ihrer Tochter auflauert! Die Suche nach dem Täter bleibt erfolglos: Das Mädchen wird entführt. Nur kurze Zeit später finden die Ermittler das Gefängnis, doch die Kleine bleibt spurlos verschwunden. Können sie das Mädchen aus den Fängen des Kinderschänders retten?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1