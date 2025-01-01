Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ingo Lenßen auf der Flucht

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 26
Ingo Lenßen auf der Flucht

Ingo Lenßen auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 26: Ingo Lenßen auf der Flucht

23 Min.Ab 12

Sandra Nitka wird Zeugin, wie Ingo Lenßen einen Mandanten niederschlägt. Noch glauben die Detektive an die Unschuld ihres Chefs. Doch dann werden auch sie von dem Anwalt angegriffen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Was verbirgt sich hinter dem Wesenswandel von Ingo Lenßen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen