Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Kommissar Naseband in Not

SAT.1Staffel 6Folge 28
Kommissar Naseband in Not

Kommissar Naseband in NotJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 28: Kommissar Naseband in Not

21 Min.Ab 12

Kommissar Michael Naseband vom K11 wurde wegen eines schweren Vergehens vom Dienst suspendiert: Er soll einer Gefängnisinsassin zur Flucht verholfen haben. Ingo Lenßen und sein Team wollen ihm helfen, doch Naseband stellt sich zunächst stur. Ist an den Vorwürfen gegen ihn wirklich was dran, oder wurde er tatsächlich von jemandem gelinkt, wie er behauptet?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen