Lenßen & Partner

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5
22 Min.Ab 12

Die Ermittler sind auf die Geburtstagsfeier eines ehemaligen Mandanten eingeladen. Doch der Jubilar erscheint zu seinem eigenen Fest nicht. Er ist spurlos verschwunden. Den letzten Kontakt hatte er zu einer Stripperin. Steckt die Unbekannte hinter dem Verschwinden des Mannes?

