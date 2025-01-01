Lenßen & Partner
Folge 58: Tod im Terrorschloss
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird aus seiner Kanzlei in ein abgelegenes Schloss verschleppt. Dort trifft er auf sechs weitere Opfer, von denen einer nach dem anderen grausam ermordet wird. Schließlich ist Ingo Lenßen der letzte Überlebende. Wird auch er dem brutalen Täter zum Opfer fallen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1