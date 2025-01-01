Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das tödliche Rätsel

SAT.1Staffel 5Folge 143
Folge 143: Das tödliche Rätsel

23 Min.Ab 12

Der Besitzer eines Supermarktes bekommt eine Bombendrohung. In letzter Sekunde gelingt es den Ermittlern die Bombe zu entschärfen. Der verzweifelte Kaufmann bekommt weitere Drohbriefe. Der Fall eskaliert und das Leben seiner Frau ist in höchster Gefahr. Welche Absicht verfolgt der Erpresser?

