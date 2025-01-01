Lenßen & Partner
Folge 143: Das tödliche Rätsel
23 Min.Ab 12
Der Besitzer eines Supermarktes bekommt eine Bombendrohung. In letzter Sekunde gelingt es den Ermittlern die Bombe zu entschärfen. Der verzweifelte Kaufmann bekommt weitere Drohbriefe. Der Fall eskaliert und das Leben seiner Frau ist in höchster Gefahr. Welche Absicht verfolgt der Erpresser?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
