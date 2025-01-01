Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Anschlag auf die Münchener Freiheit

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 21
Anschlag auf die Münchener Freiheit

Folge 21: Anschlag auf die Münchener Freiheit

22 Min.Ab 12

Der Schlagzeuger der Popgruppe "Münchener Freiheit" - Rennie Hatzke - erhält anonyme Morddrohungen. Ein treuer Fan, Marion Große, gerät ins Visier der Ermittler. Die Frau lauert der Band auf und wirft sich dem Schlagzeuger halbnackt an den Hals. Will sich die psychisch labile Frau für die zurückgewiesene Liebe rächen? Der Fall spitzt sich zu, als ein Attentat auf den Mandanten verübt wird ...

