Lenßen & Partner

Die gekaufte Schwangerschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 24
Lenßen & Partner

Folge 24: Die gekaufte Schwangerschaft

22 Min.Ab 12

Die Apothekerin Ilona Famsen und ihr Ehemann Timo haben über das Internet eine Leihmutter engagiert. Das Ehepaar hat außer dem Vornamen und einem Foto keine Anhaltspunkte auf die Identität der Leihmutter. Als diese spurlos verschwindet und ein Erpresser eine hohe Geldsumme von dem vermögenden Paar fordert, beauftragt Ilona Famsen Lenßen und Partner mit der Suche nach der verschwundenen Frau ...

