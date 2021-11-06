Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der gequälte Exhibitionist

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 69vom 06.11.2021
Der gequälte Exhibitionist

Der gequälte ExhibitionistJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 69: Der gequälte Exhibitionist

22 Min.Folge vom 06.11.2021Ab 12

Karima Timmendorf glaubt, dass sich ihr Ehemann Hendrik Timmendorf nackt vor fremden Menschen zeigt - doch der Schein trügt. Christian Storm schlüpft in die Rolle des Exhibitionisten und wird in ein makabres Psychospiel verwickelt. Die Ermittler kommen einem beispiellosen Rachefeldzug auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen