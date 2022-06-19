Lenßen & Partner
Folge 113: Skandal im Sozialamt
22 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 12
Eine schwangere Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Ehemann: Er erhält anonyme Drohbriefe und wurde bereits Opfer mehrerer Anschläge. Offenbar will ihn jemand eiskalt umbringen. Die Mandantin fürchtet um die Zukunft ihrer kleinen Familie und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Doch die Ermittlungen liefern schockierende Ergebnisse: Der Ehemann der Mandantin führt ein sündiges Doppelleben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1