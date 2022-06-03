Lenßen & Partner
Folge 145: Im Taxi vergewaltigt
23 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12
Eine Prostituierte wird vergiftet. Sie schafft es gerade noch, sich an Lenßen und Partner zu wenden, bevor sie ins Koma fällt. Ihre rachsüchtige Kollegin gerät zunächst unter Verdacht: Die beiden Prostituierten haben sich um einen Freier gestritten, der sich angeblich in die Mandantin verliebt hat. Überrascht entdecken die Ermittler, dass der Freier verheiratet ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1