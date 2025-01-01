Lenßen & Partner
Folge 26: Ingo Lenßen auf der Flucht
23 Min.Ab 12
Sandra Nitka wird Zeugin, wie Ingo Lenßen einen Mandanten niederschlägt. Noch glauben die Detektive an die Unschuld ihres Chefs. Doch dann werden auch sie von dem Anwalt angegriffen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Was verbirgt sich hinter dem Wesenswandel von Ingo Lenßen?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1