Lenßen & Partner
Folge 73: Der verlogene Sohn
22 Min.Ab 12
Ein Junge glaubt, dass sein Stiefvater ein Mörder ist. Alles deutet jedoch darauf hin, dass er mit seinen Lügen das neue Eheglück der Mutter zerstören will. Doch dann verschwindet der Junge plötzlich spurlos. Steckt doch mehr hinter den Lügen des Jungen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
