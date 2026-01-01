Lenßen & Partner
Folge 78: Verzweifelte Vatersuche
22 Min.Ab 12
Ein verzweifeltes Mädchen bittet Lenßen & Partner um Hilfe: Sie ist auf der Suche nach ihrem Vater. Die Ermittler können ihn ausfindig machen und decken ein widerliches Geheimnis des Mannes auf. Er hat die Mutter des Mädchens grausam vergewaltigt. Dann verschwindet die Tochter plötzlich spurlos ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
