Lenßen & Partner

Verzweifelte Vatersuche

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 78
Verzweifelte Vatersuche

Verzweifelte VatersucheJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 78: Verzweifelte Vatersuche

22 Min.Ab 12

Ein verzweifeltes Mädchen bittet Lenßen & Partner um Hilfe: Sie ist auf der Suche nach ihrem Vater. Die Ermittler können ihn ausfindig machen und decken ein widerliches Geheimnis des Mannes auf. Er hat die Mutter des Mädchens grausam vergewaltigt. Dann verschwindet die Tochter plötzlich spurlos ...

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

