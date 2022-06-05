Verliebt in einen MörderJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 81: Verliebt in einen Mörder
22 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12
Eine Mandantin sucht ihre Jugendliebe. Sie hat ihn vor 17 Jahren aus den Augen verloren. Auf der Suche nach dem Mann finden die Ermittler heraus, dass er in dubiose Machenschaften verwickelt ist und geraten dabei selbst in Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1