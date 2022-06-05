Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die falsche Ehefrau

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 91vom 05.06.2022
22 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12

Einem Mandanten wurde eine wertvolle Vase gestohlen. Die Detektive finden heraus, dass die eigene Ehefrau die Diebin ist. Alles spricht dafür, dass die Frau des Mandanten ein Doppelleben führt. Nach einem heftigen Streit verschwindet der Mandant spurlos. Hat die Frau ihren Ehemann ermordet, um ihr Geheimnis zu bewahren?

