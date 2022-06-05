Lenßen & Partner
Folge 91: Die falsche Ehefrau
22 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12
Einem Mandanten wurde eine wertvolle Vase gestohlen. Die Detektive finden heraus, dass die eigene Ehefrau die Diebin ist. Alles spricht dafür, dass die Frau des Mandanten ein Doppelleben führt. Nach einem heftigen Streit verschwindet der Mandant spurlos. Hat die Frau ihren Ehemann ermordet, um ihr Geheimnis zu bewahren?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1