Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Letitcook, auch du kannst kochen

Schupfnudeln (Kartoffelnudeln) - Die perfekte Beilage für die Festtage

just cookingStaffel 4Folge 12vom 01.05.2026
Schupfnudeln (Kartoffelnudeln) - Die perfekte Beilage für die Festtage

Schupfnudeln (Kartoffelnudeln) - Die perfekte Beilage für die FesttageJetzt kostenlos streamen

Letitcook, auch du kannst kochen

Folge 12: Schupfnudeln (Kartoffelnudeln) - Die perfekte Beilage für die Festtage

11 Min.Folge vom 01.05.2026

Schupfnudeln aus Kartoffelteig richtig formen und braten - ideal als Beilage oder Hauptgericht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Letitcook, auch du kannst kochen
just cooking
Letitcook, auch du kannst kochen

Letitcook, auch du kannst kochen

Alle 4 Staffeln und Folgen