Schupfnudeln (Kartoffelnudeln) - Die perfekte Beilage für die FesttageJetzt kostenlos streamen
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Folge 12: Schupfnudeln (Kartoffelnudeln) - Die perfekte Beilage für die Festtage
11 Min.Folge vom 01.05.2026
Schupfnudeln aus Kartoffelteig richtig formen und braten - ideal als Beilage oder Hauptgericht.
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: letitcook