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Letitcook, auch du kannst kochen

Das perfekte Rührei, fluffig und fein

just cookingStaffel 4Folge 15vom 01.05.2026
Das perfekte Rührei, fluffig und fein

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Letitcook, auch du kannst kochen

Folge 15: Das perfekte Rührei, fluffig und fein

7 Min.Folge vom 01.05.2026

Wie bleibt Rührei locker und saftig? Temperatur und Timing machen hier den Unterschied.

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