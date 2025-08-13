Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 1Folge 6vom 13.08.2025
25 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Es geht um eine Spielart im Sado Maso Bereich und zwar dem Spanking, also das lustvolle Schlagen und geschlagen werden. Gast dafür ist Domina Madame M, die zeigt welche Tools sich dafür eignen und was es zu beachten gibt. Woher diese Vorliebe kommen kann weiß Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolly. Der Sexaufreger schaut sich die teuersten Sextoys der Welt an und im Spickzettel für besseren Sex geht es um den erfolgreichen Dirty Talk.

