Let's Talk About Sex
Folge 7: Rollenspiele
27 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16
In der siebten Folge von "Lets Talk About Sex" spricht Sandra Spick mit ihrem Gast Eli über das Thema Rollenspiele. Eli sagt: „Sex ist mein Hobby“ und erklärt wie Rollenspiele unpeinlich daheim umgesetzt werden können. Der Sexaufreger widmet sich dem Thema Intim Operationen und im Spickzettel für besseren Sex geht es um den weiblichen Orgasmus.
