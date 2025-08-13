Zum Inhalt springenBarrierefrei
Let's Talk About Sex

Staffel 1Folge 9vom 13.08.2025
25 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Seit einiger Zeit werden nun schon sogenannte „Sex Positive Partys“ gefeiert. Aber was ist das überhaupt für ein Trend? Was passiert auf diesen Partys. Das klärt Sandra Spick mit dem Gründer der Schwelle Wien, Reinhard Gaida. Medizienerin Dr. Katharina Liess spricht als Gynäkologin über regelmäßige Checkups bei wechselnden Sexualpartnern. Der Sexaufreger schaut sich Ortschaften an, die sehr schlüpfrige Namen haben. Der Spickzettel für besseren Sex powered by Beducated dreht sich um den Analsex!

