krone.tvStaffel 1Folge 10vom 13.08.2025
25 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Orgasmusprobleme! Sie betreffen nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Sind sie lösbar und wenn ja, wie? Das erfährst du in der zehnten Folge von „Lets Talk About Sex – mit Sandra Spick“. Diese Woche zu Gast ist Sexcoach Monika Seidel von sexualvital.at. Im Spickzettel für besseren Sex geht es um das Tabuthema "Strap On" und im Sexaufreger schauen wir uns an, wann und wie der Dildo erfunden wurde.

krone.tv
