Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas SykoraJetzt kostenlos streamen
Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast
Folge 14: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Sykora
63 Min.Folge vom 17.07.2026
Im Podcast mit Nina Horowitz spricht der zweifache Slalom-Weltcup-Sieger, der 1998 bei den Olympischen Spielen in Nagano eine Bronzemedaille gewann, etwa, wie sein erster Kuss ablief, warum er als junger Mann in Liebesdingen schüchtern war und wie sich ein Adrenalinrausch bei einem Rennsieg anfühlt. Besonders berührend sind Sykoras Worte über seine Frau Verena und ihre langjährige Beziehung. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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