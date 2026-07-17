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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast

Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Sykora

ORF1Staffel 1Folge 14vom 17.07.2026
Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Sykora

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Folge 14: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Sykora

63 Min.Folge vom 17.07.2026

Im Podcast mit Nina Horowitz spricht der zweifache Slalom-Weltcup-Sieger, der 1998 bei den Olympischen Spielen in Nagano eine Bronzemedaille gewann, etwa, wie sein erster Kuss ablief, warum er als junger Mann in Liebesdingen schüchtern war und wie sich ein Adrenalinrausch bei einem Rennsieg anfühlt. Besonders berührend sind Sykoras Worte über seine Frau Verena und ihre langjährige Beziehung. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

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