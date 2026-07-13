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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast
Folge 9: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Nadja Bernhard
56 Min.Folge vom 13.07.2026
Wie sehr stürzt sich "Zeit im Bild"-Moderatorin Nadja Bernhard in die Liebe? Für wen würde sie sich einen Anker tätowieren lassen? Und wodurch bringt Nina Horowitz sie im Studio fast zu Tränen? Im neuen "Liebesg’schichten und Heiratssachen"-Podcast von Nina Horowitz geht es zwar nicht ums Verkuppeln, dafür aber um Liebe, Beziehungen und alles, was dazugehört. In jeder Folge lädt Horowitz einen Gast zu persönlichen Gesprächen ein – mal Prominente, mal Expertinnen und Experten – und diskutiert die großen und kleinen Fragen des Liebens und Lebens. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer
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