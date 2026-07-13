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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast
Folge 8: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Michael Niavarani
61 Min.Folge vom 13.07.2026
"Der Humor bleibt für immer, der Sex wird weniger": Offenherzig, witzig und schonungslos ehrlich spricht Kabarettstar Michael Niavarani über Romantik, Lust und seine größten Liebes-Pannen. Nina Horowitz, bekannt als "Kupplerin der Nation" aus dem erfolgreichen Kultformat "Liebesg’schichten und Heiratssachen", tritt in diesem neuen Format nun auch vor die Kamera und spricht mit ihrem Gegenüber über ganz persönliche Erfahrungen – auch die eigenen. Zum Auftakt begrüßt Horowitz Starkabarettist Michael Niavarani – und wenn Nina und "Nia" aufeinandertreffen, stimmt die Chemie bzw. rennt der Schmäh. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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