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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast

Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Helene Klaar

ORF1Staffel 1Folge 3vom 02.03.2026
Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Helene Klaar

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Folge 3: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Helene Klaar

54 Min.Folge vom 02.03.2026

Helene Klaar gilt als "meistgefürchtete Scheidungsanwältin Österreichs" - ein Image, das sie gelassen sieht. Seit Jahrzehnten prägt sie das Familienrecht und lebt selbst glücklich verheiratet. Mit Humor erzählt sie von Alltagsstreit, prominenten Affären und skurrilen Trennungen bis hin zum Rosenkrieg um eine Waschmaschine. Diskretion bleibt oberstes Gebot. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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