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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast
Folge 3: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Helene Klaar
54 Min.Folge vom 02.03.2026
Helene Klaar gilt als "meistgefürchtete Scheidungsanwältin Österreichs" - ein Image, das sie gelassen sieht. Seit Jahrzehnten prägt sie das Familienrecht und lebt selbst glücklich verheiratet. Mit Humor erzählt sie von Alltagsstreit, prominenten Affären und skurrilen Trennungen bis hin zum Rosenkrieg um eine Waschmaschine. Diskretion bleibt oberstes Gebot. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
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