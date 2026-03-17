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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast
Folge 5: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Stipsits
76 Min.Folge vom 17.03.2026
Thomas Stipsits zeigt im Podcast bei Nina Horowitz seine humorvolle, aber auch seine ernste Seite: Er plaudert über seinen "patscherten" Flirtstil, Sonnenuntergänge, die Liebe zur Musik und singt spontan ein Duett des Danzer-Klassikers "Ruf mi ned an". Außerdem spricht er offen über Burnout, Panikattacken und seinen Weg zu mehr Selbstkenntnis sowie seinen Zukunftstraum: Ein Leben in Griechenland. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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