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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast

Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Stipsits

ORF1Staffel 1Folge 5vom 17.03.2026
Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Stipsits

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Folge 5: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Thomas Stipsits

76 Min.Folge vom 17.03.2026

Thomas Stipsits zeigt im Podcast bei Nina Horowitz seine humorvolle, aber auch seine ernste Seite: Er plaudert über seinen "patscherten" Flirtstil, Sonnenuntergänge, die Liebe zur Musik und singt spontan ein Duett des Danzer-Klassikers "Ruf mi ned an". Außerdem spricht er offen über Burnout, Panikattacken und seinen Weg zu mehr Selbstkenntnis sowie seinen Zukunftstraum: Ein Leben in Griechenland. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

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