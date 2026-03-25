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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast
Folge 6: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Gerti Senger
71 Min.Folge vom 25.03.2026
Ein Gespräch, das unter die Haut geht: Wenn Paartherapeutin und Aufklärungsikone Gerti Senger auf Nina Horowitz trifft, prallen Lebensweisheit, Humor und überraschend intime Einblicke aufeinander. Offen, mutig und berührend spricht Senger über Liebe, Lust, Tabus – und die Momente, die ihr Leben geprägt haben. Ein Talk, der nachhallt und mehr verrät, als man erwartet. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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