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Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast

Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Gerti Senger

ORF1Staffel 1Folge 6vom 25.03.2026
Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Gerti Senger

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Folge 6: Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Gerti Senger

71 Min.Folge vom 25.03.2026

Ein Gespräch, das unter die Haut geht: Wenn Paartherapeutin und Aufklärungsikone Gerti Senger auf Nina Horowitz trifft, prallen Lebensweisheit, Humor und überraschend intime Einblicke aufeinander. Offen, mutig und berührend spricht Senger über Liebe, Lust, Tabus – und die Momente, die ihr Leben geprägt haben. Ein Talk, der nachhallt und mehr verrät, als man erwartet. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

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