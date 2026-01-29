Pressekonferenz: "Vorstellung des ESC-Moderatoren-Teams"Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial - Unterhaltung
Folge 5: Pressekonferenz: "Vorstellung des ESC-Moderatoren-Teams"
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski übernehmen die Moderation des 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Weitere Meilensteine der spektakulären ESC-Show wurden bei einem Pressestatement verraten. Bildquelle: ORF/ORF/Thomas Ramstorfer Sendungshinweis: Guten Morgen Österreich, 29. Jänner 2026, 06:30 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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